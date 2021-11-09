Двое пьяных мужчин украли у жительницы Шелехова телефон и бутылку водки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шелехове суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в краже. Сибиряки, приехавшие из другого города, познакомились на автостанции с женщиной. Между ними завязался разговор, и она решила угостить новых знакомых алкоголем. "Застолье" проходило на лавочке в аллее, пока один из товарищей не заметил у шелеховчанки мобильный телефон. Он подговорил приятеля украсть смартфон, чтобы выручить деньги на проезд и спиртное, однако женщина быстро поняла что к чему и направилась домой. Мужчины догнали пострадавшую, вытащили из ее карманов бутылку водки и телефон и скрылись. Вскоре полиция задержала их в скупке. Об этом сообщают в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- При назначении наказания суд учёл личность подсудимых, наличие у них малолетних детей, что каждый из подсудимых признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, похищенный телефон вернули потерпевшей, - отметили в городском суде. - Оба подсудимых совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, один из них судим, отбывал наказание в местах лишения свободы и имеет опасный рецидив.

Одному из приятелей суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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