Банк незаконно списал у иркутянки детские пособия для погашения кредита Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительница Иркутска обратилась в прокуратуру с жалобой на незаконное списание денег с ее счетов. Банк изъял 9 тысяч рублей, чтобы погасить задолженности по кредиту, однако они предназначались для детей и были перечислены женщине государством в качестве пособий. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

– Действия были совершены с нарушением требований действующего законодательства, сотрудники банка не убедились в назначении денежных средств, находящихся на счете женщины, в целях проверки правильности их удержания и возможности обращения на них взыскания, – сообщают в ведомстве.

Возникшая ситуация считается нарушением прав женщины и ее несовершеннолетних детей. Деньги, предназначенные для материальной помощи граждан, не могут использоваться в уплату задолженностей.

После разбирательства списанные банком деньги были возвращены иркутянке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работавшая без маски продавец из Иркутска пыталась дать полицейскому взятку 11 тысяч рублей. В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело. (подробности)

Двое пьяных мужчин украли у жительницы Шелехова телефон и бутылку водки. Одному из приятелей суд назначил 2,5 года колонии. (подробности)