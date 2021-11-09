Фестиваль «Джаз на Байкале» состоится в режиме «ковид-фри» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

XVI Фестиваль «Джаз на Байкале» пройдет с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Концерты будут проводиться с 26 ноября по 1 декабря, их профинансирует Фонд президентских грантов. Из регионального бюджета выделено 350 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Организаторы гарантируют полное соблюдение концепции «ковид-фри». Это обеспечение масочного режима и социальной дистанции, а также заполнение зала не более чем на 50% вакцинированными от COVID-19 людьми (по QR-коду) или гражданами, переболевшими короновирусной инфекцией. На дату проведения мероприятия не должно пройти более шести месяцев с момента выздоровления, зрители должны предоставить подтверждающий документ, – уточняет пресс-служба правительства.

Прием заявок от желающих принять участие в фестивале продлится до 14 ноября. Среди участников музыканты и вокалисты в четырех возрастных категориях: младшая, средняя, старшая и 25+. Все они будут бороться за победу в таких номинациях, как джазовое соло, ансамбль, оркестр, вокал и вокальный ансамбль. Отличившиеся участники смогут выступить на индивидуальных прослушиваниях 27 ноября.

Всего состоится 7 концертов в Иркутске, в Шелехове, и впервые в истории – в Улан-Удэ. Гала-концерт состоится 30 ноября в иркутском музыкальном театре им. Загурского.

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