Больше 10 тысяч дополнительных учебных мест планируют открыть в Иркутске до 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участки под строительство новых школ выберут в Иркутске. При этом будет учтена потребность каждого района в возведении дополнительных учебных учреждений. Согласно поручению Президента России, школы обязаны перейти на односменное обучение. В областном центре этот вопрос планируют решить через 2-3 года. В планах до 2024 года получить больше 10 тысяч учебных мест. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В частности, на улице Багратиона возводится школа на 1275 мест. Здание строят в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», - рассказали в правительстве. - Стоимость объекта - более 1,7 млрд рублей, из них 700 млн – средства федерального бюджета. Школа будет состоять из восьми трехэтажных блоков для размещения в одну смену 51 класса. По проекту предусмотрены актовый, читальный, универсальный спортивный и зрительный залы, бассейн, библиотека. Оборудуют помещения для факультативных занятий, групп продленного дня, медицинского блока, столовой с пищеблоком. Завершить строительство школы планируется в 2022 году.

Также новые школы строятся в микрорайоне Лисиха - на 1880 мест и на улице Академической на 200 мест. Завершается монтаж теплового контура здания начальной школы № 14. Вскоре начнется возведение школ №57 и №53. А на 2023 год в постановление Правительства России включена школа на улице Ярославского на 1,5 тысячи мест.

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