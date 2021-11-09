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Происшествия9 ноября 2021 12:44

Двух жителей Чунского района осудят за незаконную рубку сосны на 840 тысяч рублей

Мужчины заготовили 100 кубических метров древесины
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Двух жителей Чунского района осудят за незаконную рубку сосны на 840 тысяч рублей

Двух жителей Чунского района осудят за незаконную рубку сосны на 840 тысяч рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое жителей поселка Веселый Чунского района предстанут перед судом. Их обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2021 года мужчины вместе со знакомым трактористом заготовили 100 кубических метров сосны, заранее подыскав место, где растет ликвидная древесина, то есть, которая может быть использована в хозяйственных целях. Лесорубов задержали полицейские во время рейда. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками ОМВД России по Чунскому району и территориального лесничества, злоумышленники задержаны на месте преступления, - отметили в ведомстве.

В результате незаконной рубки лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 840 тысяч рублей. Мужчина грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу.

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