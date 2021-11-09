Двух жителей Чунского района осудят за незаконную рубку сосны на 840 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двое жителей поселка Веселый Чунского района предстанут перед судом. Их обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере. По версии следствия, в июле 2021 года мужчины вместе со знакомым трактористом заготовили 100 кубических метров сосны, заранее подыскав место, где растет ликвидная древесина, то есть, которая может быть использована в хозяйственных целях. Лесорубов задержали полицейские во время рейда. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками ОМВД России по Чунскому району и территориального лесничества, злоумышленники задержаны на месте преступления, - отметили в ведомстве.

В результате незаконной рубки лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 840 тысяч рублей. Мужчина грозит до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Черных" лесорубов задержали полицейские во время рейда под Иркутском. У мужчин не было разрешительных документов на заготовку сухостоя. (подробности)

Православный храм загорелся в селе Белоусово Качугского района. Пострадавших нет. (подробности)