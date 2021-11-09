Массовые проверки пьяных водителей прошли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минувшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции провели массовые рейды в Иркутском, Бодайбинском, Усть-Кутском, Нижнеудинском и других районах. Об этом сообщают в пресс-центре ГИБДД по Иркутской области.

- Целью таких проверок является профилактика дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за пьяной езды, - отметили в ведомстве.

Проверки проходили в два этапа: 4 и 7 ноября. Во время рейдов были задержаны более 90 пьяных водителей. Из них более 25 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Среди пойманных водителей 8 нарушают правило трезвого вождения уже не впервые. За подобные действия они понесут уголовную ответственность.

Стоит отметить, что в период проведения рейдов на территории удалось не допустить дорожных аварий, связанных с нахождением за рулем в нетрезвом виде, — подводят итоги проверок в Инстаграм-аккаунте ГИБДД по Иркутской области.

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