Телефонные мошенники обманывают иркутян под видом попавших в аварию родственников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Две женщины из Иркутска стали жертвами аферы и отдали незнакомым людям более 250 тысяч рублей. Они обратились в дежурную часть МВД, где рассказали, что их деньги похитили мошенники. Об этом сообщают в пресс-центре МВД России по Иркутской области.

— Сыщики установили, что накануне 83-летней женщине на стационарный телефон поступил звонок, в котором мошенник представился ее сыном и сказал, что попал в аварию, после чего в разговор вступил другой мужчина. Он представился сотрудником полиции и сказал жертве, что в аварии пострадала девушка, и ей на лечение требуется большая сумма. Мошенник попросил иркутянку собрать деньги, а потом передать якобы адвокату. Женщина выполнила все условия и отдала деньги незнакомцу, — описывают произошедшее работники полиции.

За час до этого 84-летняя пенсионерка из соседнего дома попала в похожую ситуацию, после чего отдала незнакомому мужчине сверток с 50 тысячами рублей.

По данным фактам следователи МВД возбудили уголовные дела по статье за мошенничество. Полицейские пытаются установить личности аферистов.

Сотрудники полиции рекомендуют рассказать пожилым родственникам о новой схеме мошенничества, чтобы не допустить новых жертв в этом деле. Важно объяснить им, что необходимо исключить передачу денег незнакомым людям. Если поступают подобные звонки, правильным решением будет сразу же положить трубку и позвонить человеку, за которого выдает себя собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовые проверки пьяных водителей прошли в Иркутской области. Задержаны более 90 водителей. (подробности)

Двое пьяных мужчин украли у жительницы Шелехова телефон и бутылку водки. Одному из приятелей суд назначил 2,5 года колонии. (подробности)