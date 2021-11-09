Следователи начали проверку после экстренного возвращения L-410 в аэропорт Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следователи начали доследственную проверку после экстренного возвращения самолета L-410 в аэропорт Иркутска. Произошло это 9 ноября. В 14.50 по местному времени борт вылетел, но вынужден был снова приземлиться в областном центре спустя 23 минуты. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- В полете сработал индикатора неуборки передней стойки шасси, - говорят следователи.

Посадка прошла успешно. В тот момент на борту L-410 находились 11 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал. После устранения неисправностей самолет вылетел в пункт назначения.

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