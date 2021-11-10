Полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода в Черемховском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черемховском районе полиция разыскивает виновника смертельного ДТП. Неизвестный в утреннее время сбил пешехода на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Малиновка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм 45-летний житель города Черемхово мужчина-пешеход скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Тех, кто владеет какой-либо информацией об аварии или водителей, которые в момент происшествия проезжали в указанном месте и имеют запись с видеорегистратора, просят обратиться обратиться в отдел Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», в том числе по номеру телефона 02.

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