Рецидивист украл из пустого автокафе 10 тысяч рублей и телефон в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске мужчине вынесли приговор за кражу из автокафе. Судом установлено, что зимой 2021 года осужденный подъехал к заведению и заметил, что входная дверь в него незаперта. Осмотревшись, он понял, что ни внутри, ни снаружи никого нет. Мужчина прошел внутрь, вытащил из кассы 10 500 рублей, а двигаясь к выходу, прихватил сотовый телефон. Об этом сообщают в пресс-службе Куйбышевского суда Иркутска.

- При рассмотрении уголовного дела установлено, что ранее осужденный был судим за совершение умышленных преступлений имущественного характера, на момент совершения вышеуказанного преступления, судимость в установленном законом порядке не была снята и не погашена. Следовательно, в действиях последнего в соответствии с требованиями ст. 18 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации наличествует рецидив преступлений, - отметили в суде.

Иркутянина признали виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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