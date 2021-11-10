Водитель Peugeot сбил двух 13-летних школьников в Слюдянке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДТП с участием двух школьников произошло около 10 часов 10 ноября в Слюдянке. Установлено, что 34-летний водитель автомобиля Peugeot сбил двух 13-летних подростков, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Мальчика и девочку госпитализировали в больницу с травмами. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и условия совершения происшествия, - отметили в ведомстве.

В ГИБДД родителей настоятельно просят обсудить с детьми безопасные маршруты в школу, магазины, кафе и другие места, куда могут пойти школьники без сопровождения взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк разыскал машину, угнанную 15 лет назад, благодаря простой проверке документов. Автомобиль Евгения Бороденко из Новосибирска отвезли на Алтай, а нашли его в Иркутске. (подробности)

Лучшие полицейские Иркутской области получат автомобили в день сотрудника органов внутренних дел. Сертификаты на машины в профессиональный праздник вручат Константину Сенюте и Дмитрию Сапеге. (подробности)