Четырех жителей Бодайбо осудили за попытку украсть золотосодержащий концентрат на 3 миллиона рублей Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

Четверо жителей Бодайбинского района пытались украсть золотосодержащий концентрат стоимостью 3 миллиона рублей. План был продуман еще в 2019 году одним из злоумышленников. Мужчина привлек к этому делу свою жену, знакомую и жителя соседнего поселка, которые работали в золотодобывающей артели. С помощью кусачек женщины открыли дверь в помещение, откуда вынесли 3 килограмма концентрата, который содержал 1 килограмм чистого золота. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области при попытке вывезти злоумышленниками драгоценный металл за границы охраняемого золотодобывающего участка, – рассказали в ведомстве.

Суд приговорил троих участников преступления к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком, четвертого соучастника суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Вдобавок суд назначил каждому осужденному штраф на сумму 300 тысяч рублей.

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