Иркутский бизнесмен погасил 1,6 миллиона рублей долга по алиментам под страхом ареста земли

Более 1,5 миллиона рублей взыскали с мужчины за неуплату алиментов в Иркутской области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Судебные приставы Иркутской области взыскали с мужчины 1,6 миллиона рублей в счет погашения задолженности по алиментам. Сибиряк долгое время не перечислял бывшей жене деньги на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- В отделении судебных приставов на исполнении находился исполнительный лист о взыскании алиментов с гражданина на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части всех видов заработков в пользу его матери, – сообщает ведомство.

Выяснилось, что мужчина недавно стал индивидуальным предпринимателем и купил для бизнеса четыре земельных участка, а также здание в поселке Маркова. Пристав- исполнитель наложил запрет на регистрацию имущества. Под страхом ареста купленных участков и здания, мужчина пришел в отделение для погашения задолженности.

Все деньги были перечислены на счет матери ребенка.

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