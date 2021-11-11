Иркутская область заняла второе место по наименьшему росту цен в Сибири

Иркутская область заняла второе место по наименьшему росту цен в СФО Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Среди регионов СФО Иркутская область занимает 2 место по наименьшему росту цен. В регионе ежемесячно проводится мониторинг цен на 350 торговых точках в 42 муниципальных образованиях. Среди 85 субъектов России Иркутская область заняла 10 место по наименьшему темпу роста цен, по СФО – регион занял вторую строчку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- По данным исследований, в регионе нет дефицита товаров, - отметили в правительстве. - По итогам 9 месяцев объем розничных продаж вырос в сопоставимых ценах на 10,6% к этому же периоду прошлого года.

Сегодня в Иркутской области действует система замораживания цен на товары первой необходимости. Социальные проекты реализуются в 1295 предприятиях торговли. Кроме того, на территории региона активно развиваются магазины низких цен, где товары представлены на 10-15% ниже среднерыночных цен.

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