Три туристических маршрута Иркутской области вышли в финал конкурса «Открой свою Россию» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три туристических маршрута Иркутской области вышли в финал конкурса «Открой свою Россию». Его организатором выступает Агентство стратегических инициатив. Проголосовать за тот или иной проект может каждый желающий до 14 ноября. 30 победителей объявят 25 ноября. Они не только получат поддержку, но и будут рассмотрены Ростуризмом для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут». Об этом в своем Instagram аккаунте рассказал губернатор Приангарья.

- «Байкальский лёд». Благодаря этому маршруту можно будет не только увидеть знаменитый чистейший лёд с пузырьками, но ещё прокатиться на джипах по степям и попариться в сибирской бане. Этот тур вошел в топ «30 самых незабываемых путешествий» по версии журнала «National Geographic», - рассказал об одном из турмаршрутов глава региона.

Второй проект, который вышел в финал - «Байкал без фильтров». Во время этого тура можно будет сполна насладиться красотой тайги, рассветом на Ольхоне, уютным глэмпингом и сделать на память огромное количество фото.

Третий претендент - это «БАМ. От Байкала до океана». Межрегиональный маршрут стартует в Иркутской области и заканчивается на берегу Охотского моря, на острове Сахалин. В программе тура: горячие источники, самая северная пустыня мира, горы и знакомство с культурой коренных народов.

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