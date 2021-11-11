58 миллионов рублей выделили на борьбу с коронавирусом в детских лагерях Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

58 миллионов рублей выделили из бюджета Иркутской области на борьбу с коронавирусом в детских лагерях. В регионе этим летом работали 786 оздоровительных учреждений, в них отдыхали 80 839 детей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Из-за сложной эпидемиологической обстановки в текущем году к организации отдыха детей было приковано внимание всех органов власти, - рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - В 2021 году из средств бюджета Иркутской области детским лагерям, независимо от формы собственности, были предоставлены субсидии на противоковидные мероприятия. Всего целевое финансирование получили 58 детских лагерей, общий объем средств превысил 58 миллионов рублей. Все приобретенные приборы обеззараживания воздуха, медицинские приборы будут необходимы и в сезоне 2022 года.

Также Валентина Вобликова отметила, что к работе в детских лагерях должны привлекаться сотрудники с профессиональным образованием и опытом работы в сфере оздоровления, при этом они должны пройти полную иммунизацию от коронавируса.

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