Ликвидация экологических отходов в Усолье-Сибирском опережает график Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Экологический вред, накопленный в Усолье-Сибирском, будет устранен раньше положенного срока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

– На данный момент ликвидированы десять опасных скважин рассолопромысла, а также объектов накопленного экологического вреда, подготовлены основные объемы грунтов и конструкций к дальнейшей переработке, – уточняет пресс-служба.

Мероприятия, связанные с повышенной опасностью, были проведены еще в конце прошлого года. Сейчас активно ведутся очистительные работы на территории города. Госкорпорации «Росатом» поручена задача по паспортизации отходов на площадке. Росприроднадзору предстоит провести экологическую экспертизу документов по проекту в течение трех недель. Также уполномоченным организациям необходимо разработать программу социально-экономического развития города и решить вопрос реализации отдельных мероприятий, связанных с проектом "Жилье и городская среда".

СПРАВКА КП

30 июля 2020 года Владимир Путин поручил обезвредить и устранить накопленные отходы, а также очистить загрязненные территории в Усолье-Сибирском.

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