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Спорт11 ноября 2021 6:33

Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал капитаном сборной России

Дмитрий Воронков сыграет за национальную команду на Кубке Карьяла
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал капитаном сборной России. Фото: федерация хоккея России

Хоккеист из Ангарска Дмитрий Воронков стал капитаном сборной России. Фото: федерация хоккея России

Ангарский хоккеист, воспитанник «Ермака» 21-летний Дмитрий Воронков станет капитаном сборной России, которая 11 ноября стартует на Кубке Карьяла. Об этом сообщили в пресс-службе «Ермака» со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера сборной России Олега Браташа. В первом матче россияне скрестят клюшки со сборной Финляндии. Встреча состоится 11 ноября.

- В свое время капитаном сборной России на чемпионате мира в 2007 году в Москве был другой хоккеист из Ангарска Петр Счастливый, - напомнили в пресс-службе «Ермака». - Команда тогда завоевала бронзовые медали.

В 2020 году Дмитрий Воронков в составе молодежной сборной России завоевал серебро молодежного чемпионата мира. Кроме этого, он стал одним из лучших бомбардиров турнира. На счету Дмитрия 7 очков. Нн забросил 3 шайбы и сделал 4 голевые передачи. В 2021 году Дмитрий выступал уже за главную сборную России на мировом форуме.

Добавим, что сейчас Дмитрий Воронков выступает за один из лучших клубов КХЛ казанский «Ак Барс». В Ангарске, в составе родного «Ермака» Дмитрий Воронков играл до 17 лет. На его счету 14 матчей за «оранжевых». Но этого хватило, чтобы привлечь внимание скаутов казанского суперклуба.

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