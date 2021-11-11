За двое суток на пожарах в Иркутской области один человек погиб, пятеро спасены

За двое суток на пожарах в Иркутской области один человек погиб, еще пятеро - спасены Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На территории Иркутской области 10 и 11 ноября произошло 19 пожаров, на которых погиб один человек, еще пятеро были спасены. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- 12 возгораний произошло 10 ноября. На одном из них были спасены четыре человека, - уточняет пресс-служба.

В среду вечером в 120 квартале Ангарска загорелась квартира на втором этаже. Прибыв на место, пожарные эвакуировали из квартиры четыре человека, которые не могли выбраться самостоятельно из-за сильного задымления. Причина пожара - короткое замыкание.

Еще 7 пожаров произошло 11 ноября ночью, на которых удалось спасти одного человека, второй - погиб.

Загорелся балкон третьего этажа девятиэтажки в микрорайоне Университетском. Сотрудники газодымозащитной службы вызволили женщину из плена угарного газа. Иркутянка на момент пожара спала и могла погибнуть.

Меньше чем через час произошло возгорание в микрорайоне Китой Ангарска. Дом был полностью охвачен огнем, из-за чего обвалилась крыша. Во время тушения пожара обнаружен один погибший. Причина пожара и личность погибшего выясняются.

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