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Общество11 ноября 2021 7:04

На 13 суток арестовали иркутянина за танцы на крыше автомобиля посреди проезжей части

Мужчина в ближайшее время должен выплатить 6 тысяч рублей накопленных штрафов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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На 13 суток арестовали иркутянина за танцы на крыше автомобиля посреди проезжей части

На 13 суток арестовали иркутянина за танцы на крыше автомобиля посреди проезжей части

13 суток административного ареста назначил суд иркутянину, который танцевал на крыше автомобиля, а затем и троллейбуса. 25-летний мужчина устроил выступление посреди проезжей части, мешая другим водителям. Также он задолжал 6 тысяч рублей за оплату нескольких штрафов за нарушение правил дорожного движения. Внести средства он обязан в ближайшее время.

- Нарушитель, пренебрегая нормами личной безопасности, допустил ряд административных правонарушений во время участия в дорожном движении на дорогах столицы Приангарья, - рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД.

Известно, что только с начала 2021 года иркутянину было предъявлено 22 нарушения ПДД.

В очередной раз с мужчиной провели профилактическую беседу о том, как следует себя на дороге и к чему может привести подобное поведение.

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