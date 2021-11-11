На 13 суток арестовали иркутянина за танцы на крыше автомобиля посреди проезжей части

13 суток административного ареста назначил суд иркутянину, который танцевал на крыше автомобиля, а затем и троллейбуса. 25-летний мужчина устроил выступление посреди проезжей части, мешая другим водителям. Также он задолжал 6 тысяч рублей за оплату нескольких штрафов за нарушение правил дорожного движения. Внести средства он обязан в ближайшее время.

- Нарушитель, пренебрегая нормами личной безопасности, допустил ряд административных правонарушений во время участия в дорожном движении на дорогах столицы Приангарья, - рассказали в пресс-службе регионального Главка МВД.

Известно, что только с начала 2021 года иркутянину было предъявлено 22 нарушения ПДД.

В очередной раз с мужчиной провели профилактическую беседу о том, как следует себя на дороге и к чему может привести подобное поведение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 6 тысяч рублей оштрафовали иркутянина за танцы на крыше автомобиля. Ранее он 22 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД. (подробности)

Иркутский бизнесмен погасил 1,6 миллиона рублей долга по алиментам под страхом ареста земли. Сибиряк мог лишиться четырех участков и здания. (подробности)