Театр кукол "Аистенок" ищет волонтеров для проверки QR-кодов Фото: Иван МАКЕЕВ

Театр кукол "Аистенок" ищет волонтеров. По словам представителей театра, помощь добровольцев им требуется в течение недели, чтобы те встречали зрителей перед вечерними спектаклями. Это связано с введением системы входа в общественные места по QR-кодам. Об этом сообщают в официальном Instagram аккаунте театра кукол.

- В благодарность за помощь готовы обеспечить волонтёров контракмарками на спектакли! - отметили сотрудники театра в соцсетях.

Технические требования:

1) иметь подтверждение вакцинации или перенесённом не более 6 месяцев назад covid-19,

2) иметь айфон или смартфон с установленным приложением для считывания qr-кодов,

3) работать в медицинской маске, одноразовых перчатках и специальной футболке «Волонтёры культуры» (выдаётся театром);

4) прибыть в театр по предварительной заявке в день спектакля за час до начала мероприятия (17:30 ) для прохождения инструктажа;

5) желательно (но не обязательно) быть зарегистрированным на портале волонтёрской помощи dobro.ru.

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