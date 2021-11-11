Суд в Забайкалье признал законным отстранение от работы учителей -антипрививочников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Решения об обязательной вакцинации врачей, учителей и других категорий населения приняты во всех регионах страны. Сроки поставлены везде разные. Но в любом случае все, кто не имеет медотводов, должны сделать прививку. Всех, кто этого не сделал, руководители имеют право отстранить от работы. Недовольные пытаются решить вопрос через суд. Об одном из таких разбирательств, где рассматривалось три иска работников местной школы, сообщают в пресс-службе городского суда Краснокаменска Забайкальского края.

- В первом случае с заявлением обратилась учитель иностранного языка, - уточняют в суде. - Ее отстранили от работы в начале учебного года по приказу директора школы как не имеющую противопоказаний для вакцинации, но отказавшуюся от профилактических прививок против COVID-19. Срок - до окончания периода эпидемиологического неблагополучия либо прохождения вакцинации.

Педагог не согласилась с таким решением. Без работы несладко, в маленьком городке новое место не найти. Она пошла в суд.

- Я опасаюсь за свое здоровье, так как у меня есть хронические заболевания, - заявила она. -Кроме того, в больнице нет возможности получить консультацию аллерголога, иммунолога и других специалистов, пройти необходимое обследование для выявления противопоказаний в вакцинации.

Напомним, что особых противопоказаний для вакцинации практически не существует. Еще двое коллег учительницы, занятые в школе техническими работами, подали похожие иски. При этом одна из них все же побывала на специально организованной иммунологической комиссии, но медотвода не получила. Схожая история и в третьем случае. Все трое надеялись, что суд станет на их сторону. обяжет школу оплатить время вынуждено прогула и выплатить компенсацию морального вреда. И были неправы.

- Истцами не представлено доказательств наличия у них медицинских противопоказаний для профилактических прививок вакциной от COVID-19. - цитирует судебное решение пресс-служба суда. - Отстранение их от работы связано с их личным волеизъявлением на основании отказа от обязательной вакцинации, школа обоснованно с начала учебного года не начисляет и не выплачивает им заработную плату.

В суде уточняют, что Постановление главного санитарного врача по Забайкальскому краю было принято еще 27 июня и все сроки, в течение которых необходимо было пройти вакцинацию, истекли. Вариантов нет - либо человек получает медотвод, либо делает прививку, либо ждет, когда закончится пандемия и можно будет приступить к работе в учебном заведении.

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