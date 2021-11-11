Без вести пропавшего иркутянина на черном Mercedes-Benz разыскивает полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 38-летнего Владимира Чернегова. В дежурную часть обратился отец мужчины, который рассказал, что 6 ноября сын ушел из дома в садоводстве «Солнечный» Иркутского района и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Передвигается разыскиваемый на автомобиле марки «Мерседес Бенс Е-240» черного цвета, отметили в ведомстве.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Чернегова, просьба сообщить в дежурную часть ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское».

Приметы: на вид 38-40 лет, рост около 185 см., худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, лицо европейского типа, глаза голубые.

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