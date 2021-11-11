Прокуратура обнаружила нарушения в иркутском СИЗО-1 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура выявила нарушения в иркутском СИЗО-1. 10 ноября заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер вместе с региональным Уполномоченным по правам человека Светланой Семеновой провели обход камер следственного изолятора, коммунально-бытовых и служебных объектов, пищеблока, больницы, общежития для осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что отдельные камеры изолятора не в полной мере соответствуют санитарным требованиям, нуждаются в проведении ремонтных работ. Кроме того, выявлены нарушения закона, допущенные администрацией учреждения при издании ведомственных приказов, - отметили в ведомстве.

Во время проверки внимание руководства СИЗО-1 обратили внимание на соблюдение требований закона о раздельном содержании лиц, обеспечении их безопасности, а также на материально-бытовые условия содержания в камерах следственного изолятора лиц, заключенных под стражу.

Прокуратура подготовила представление начальнику ГУФСИН Иркутской области, также принесены протесты на приказы, не соответствующие требованиям законодательства.

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