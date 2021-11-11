608 тысяч жителей Иркутской области прошли полную вакцинацию от COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Число полностью прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции на 11 ноября составило 608 022. Первый компонент вакцины поставили 850 005 жителей Приангарья. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

- Наибольшее количество привитых - в Иркутске, - уточняет оперштаб.- Первый компонент препарата получили 285 223 жителя, второй - 201 747 человек.

Второе место по количеству вакцинированных занимает Братск, где привито больше 73 290 человек первой составляющей вакцины и 52 010 жителя - второй. В тройке лидеров также Ангарск. Здесь иммунизировались первым компонентом вакцины 66 652 человека. Полностью привиты 50 596 жителей города.

Наименьшее количество привитых в таких районах, как Катангский, Мамско - Чуйский, Казачинско - Ленский, Ольхонский, Баяндаевский, Качугский, Киренский и Бодайбинский.

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