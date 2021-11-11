13 государственных социальных услуг в Иркутской области можно оформить в электронном виде Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13 государственных социальных услуг в Иркутской области можно оформить в электронном виде. В том числе ежемесячное пособие на первого ребенка, назначение единовременной выплаты при рождении ребенка, назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилья и других услуг отдельным категориям граждан, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, присвоение звания «Ветеран труда», назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии, выплата социального пособия на погребение и другие. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Проект перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат реализуется в Иркутской области в рамках Указа Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», нацпроекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление», - отметили в пресс-службе регионального правительства.

В планах до конца 2021 года расширить перечень услуг, доступных для оформления в электронном виде в Приангарье, до 80.

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