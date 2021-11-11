Около 200 тысяч рублей отсудила за незаконное увольнение жительница Ангарска

Около 200 тысяч рублей получит ангарчанка за незаконное увольнение Фото: Михаил ФРОЛОВ

199 тысяч рублей получит ангарчанка за незаконное увольнение. Об этом информирует пресс-служба Ангарского городского суда. Женщина обратилась в суд с жалобой. Невыход на работу по состоянию здоровья был заранее оговорен с руководителем-лаборантом, однако начальник цеха, в котором работала женщина, отказал ей в выходном дне.

- Женщина работала на предприятии более четырех лет, руководитель на ее работу не жаловался. Из-за плохого самочувствия женщина решила отпроситься с работы, воспользовавшись донорской справкой, - уточняют в пресс-службе. - По телефону она сообщила руководителю-лаборанту об этой ситуации. На следующий день ангарчанка узнала, что начальник цеха отказал ей в выходном, еще через несколько дней ее уволили. Женщина не согласилась с решением руководителя и обратилась в суд.

Суд признал, что женщина нарушила дисциплину распорядка, однако не признал увольнение справедливым решением в качестве наказания.Ранее она не нарушала дисциплину, к работе относилась ответственно.

С решением Ангарского городского суда согласились вышестоящие суды.

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