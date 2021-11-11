Губернатору Иркутской области понравилась идея "шведского стола" для школьников

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев посетил Иркутский техникум индустрии питания. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

11 ноября шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев приехал в Иркутск для участия в проекте "Шеф в школе", организатором которого выступило Российское движение движение школьников. Его задача - полная перезагрузка школьного питания. Мероприятия проходило в Иркутском техникуме индустрии питания. Об этом в официальном аккаунте в Instagram рассказал губернатор Иркутской области.

- Нужны действительно грамотные повара, поскольку в большинстве школ региона есть полноценные пищеблоки, где можно готовить. Согласен с Константином Витальевичем – меню для детей нужно делать разнообразным. У школьников должен быть выбор. Неплох вариант «шведского стола», но начинать нужно с малого, - поделился в соцсетях глава Приангарья.

Участники проекта продегустировали меню школьных столовых. Губернатор отметил, что вкус блюд зависит не только от рецептуры, но и от мастерства повара.

Сегодня питание школьников контролируется всесторонне. Родители постоянно общаются с сотрудниками пищеблоков и высказывают своё мнение, что, по словам главы региона, дает видимый результат.

Уже в этом учебном году планируется провести конкурс профмастерства среди поваров школьных столовых.

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