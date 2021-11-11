Правительство возместит Иркутской области расходы на покупку жилья для пострадавших от наводнения Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Иркутской области возместят расходы на покупку нового жилья для пострадавших от наводнения. Деньги поступят из резервного фонда правительства России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Довести финансирование до региона поручено Минстрою. Об этом сообщают на официальном сайте правительства России.

- В сентябре 2019 года Правительство утвердило программу восстановления жилья, объектов связи, социальной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры на затронутой паводком территории, - напомнили в пресс-службе правительства. - Отдельные разделы посвящены оказанию социальной поддержки пострадавшим гражданам. За исполнение мероприятий программы отвечает целый ряд министерств, в том числе Минстрой, Минпросвещения, Минкультуры, МЧС, Минздрав, Минсельхоз.

Напомним, во время сильных дождей в Иркутской области летом 2019 года были затоплены почти 11 тысяч жилых домов и более сотни социальных учреждений. Несколько десятков человек погибли, более чем 1,5 тысячи – потребовалась медицинская помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутская область подала заявку на участие в новой федеральной программе по капремонту школ. Для этого выбраны 37 учебных заведений из 22 районов региона. (подробности)

13 государственных социальных услуг в Иркутской области можно оформить в электронном виде. До конца года их перечень планируют расширить до 80. (подробности)