Штраф до миллиона рублей грозит кафе в Братске за повторное нарушение антиковидных мер

5 заведений общепита в Братске нарушили ограничительные меры Фото: Артем ЛЕНЦ

За последние четыре дня в Братске, сотрудниками полиции было выявлено 5 кафе, которые нарушили ограничительные меры и продолжили работу после 23:00. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- По фактам несоблюдения масочного режима, в двух магазинах города Вихоревка на улицах Ленина и Советская, полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, - уточняет пресс-служба.

Подобная ситуация наблюдалась в кафе на Южной Центрального района Братска, а также в Падунском районе Братска. В двух заведениях, работавших после 23:00, не соблюдались правила эпидемиологических требований. Владельцы общепитов привлечены к ответственности по первой части статьи за административное нарушение.

Кафе по улице Солнечной уже второй раз нарушает ограничительные меры. Владелец заведения будет нести ответственность за свои проступки уже по второй части статьи. Так, ему грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, а также приостановление деятельности до 90 суток.

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