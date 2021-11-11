Инструктор по вождению за рулем учебной машины попал в ДТП в Тайшетском районе

Инструктор по вождению попал в ДТП в Тайшетском районе Фото: ОГИБДД ОМВД по Тайшетскому району

В Тайшетском районе утром 11 ноября произошло ДТП на трассе Тайшет-станция Акульшет-станция Заводская, в котором пострадал инструктор по вождению. Об этом сообщают в официальном аккаунте ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району.

- Автомобиль "Субару Трибека" столкнулся с учебной машиной "Лада Гранта". За рулем Лады находился инструктор, - уточняют в ведомстве.

Виновника ДТП пока не установили. В результате аварии инструктор учебной машины получил травмы и был доставлен в больницу. Известно, что в машине кроме него никого не было.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

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