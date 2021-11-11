Водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в припаркованный на трассе "Фольцваген" в Усть-Илимске

В ДТП под Усть-Илимском погиб мужчина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня, в 7 часов утра, на шоссе имени М.И. Бусыгина в Усть-Илимске произошла авария с участием двух иномарок. В результате ДТП один человек погиб, другой находится в больнице с травмами. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, водитель машины «Тойота Спринтер Кариб», двигаясь в направлении Усть-Илимского лесопромышленного комплекса допустил столкновение со стоящим на проезжей части «Фольцвагеном Поло», - уточняют в ведомстве.

Выяснилось, что за несколько минут до случившегося, водитель Фольцвагена не справился с управлением и съехал с дороги в сугроб. После того, как машину извлекли, мужчина вовремя не убрал машину с дороги. Водитель "Тойоты" не успел притормозить, из-за чего произошло столкновение. 42-летний мужчина, сидевший за рулем японского авто, скончался на месте от полученных травм. Второй мужчина на момент аварии был рядом со своей машиной, получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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