Творческие панно установили на 13 остановках в Иркутске. Фото: Администрация Иркутска

На 13 остановках общественного транспорта в Иркутске установили творческие панно, в том числе «Кедр», «23 школа», «Авиазавод», «Трилиссера», «Метеостанция», «ВСИЭП», «Волжская». К концу года планируется украсить 20 остановок. Организаторы проекта – команда проекта «Голос улиц» и управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города. Авторами работ стали художники и дизайнеры, студенты профильных вузов, участники фестиваля «Baikal art fest» и обычные иркутяне, желающие украсить свой город. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– На каждом творческом панно есть название остановочного пункта на русском и английском языках. В ближайшее время там же планируется разместить QR-коды, перейдя по которым можно будет найти информацию об авторах и идее арт-объектов, а также узнать, какой автобус и во сколько уходит с данной остановки, – рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации города Иркутска Илья Мершеев. – Этот проект стал хорошим примером интеграции стрит-арта в городскую среду.

Участники проекта не планируют останавливаться на достигнутом. Их работа направлена не только на улучшение обраща города, но и на борьбу с уличным вандализмом, а также повышение уровня массовой культуры горожан и гостей региона.

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