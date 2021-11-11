Проезд по улице Волгоградской в Иркутске будет ограничен с 12 ноября
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Внимание, автомобилисты! Проезд по улице Волгоградской в Иркутске будет ограничен с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
- Движение транспортных средств в районе дома №47 будет ограничено до 26 ноября включительно, - уточняют в администрации.
Ограничение проезда в районе Иркутск-2 объясняется проведением аварийных земляных работ по ремонту тепловой сети.
Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.
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