Проезд по улице Волгоградской в Иркутске будет ограничен с 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Проезд по улице Волгоградской в Иркутске будет ограничен с 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Движение транспортных средств в районе дома №47 будет ограничено до 26 ноября включительно, - уточняют в администрации.

Ограничение проезда в районе Иркутск-2 объясняется проведением аварийных земляных работ по ремонту тепловой сети.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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