Глава СК взял на контроль проверку сообщений о нарушении прав семьи ветерана ВОВ в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях региона накануне появилось сообщение о том, что в Иркутске были нарушены права семьи ветерана Великой Отечественной войны. Следственный комитет России по Иркутской области начал проверку. Об этом сообщает СК РФ.

- В социальных сетях сообщалось о том, что должностные лица администрации города Иркутска нарушили права семьи ветерана Великой Отечественной войны, в результате чего часть земель, находившихся в собственности его сына, была продана частному лицу под строительство, - поясняют следователи.

Пост в соцсетях рассказывал, что ветеран жил на 13 сотках с 1971 года, в 2000-м к нему обратились сотрудники администрации с просьбой отдать половину земли для строительства водонасосной станции. Взамен дали в аренду 5 соток до 2049 года.

Когда спустя 15 лет станция так и не появилась, сын ветерана попросил вернуть участок. Тогда выяснилось, что земля продана частному лицу для строительства металлобазы. Как уверяет сын ветерана, никаких документов отец не подписывал.

Дело на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о результатах проверки.

Читайте также:

За спасение малыша, которого отец 4 часа держал на карнизе 14 этажа, сибирячка попала в число лучших полицейских страны (подробности)

Иркутянин оплатил долг в 193 тысячи, чтобы сделать любимой предложение на берегу Средиземного моря. А иначе приставы не выпустили бы его за границу (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08