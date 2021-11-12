На 10 тысяч рублей оштрафовали иркутянина за комментарий в соцсетях

На 10 тысяч рублей оштрафовали иркутянина за комментарий "Вконтакте" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19-летнего жителя Иркутска оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда.

- Под одним из видео на своей личной странице он оставил гневные комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, - уточняет пресс-служба.

На суде парень признал, что комментарии принадлежат ему, также он полностью понимал, что его высказывания могут унизить человеческое достоинство. Однако, несмотря на то, что за эти действия считаются незаконными, он опубликовал написанное. Молодой человек не боялся ответственности, поскольку писал комментарии анонимно.

Полиция смогла установить его личность. Суд принял решение о назначении штрафа на сумму в 10 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция нашла таксиста, забравшего сумку клиента с 70 000 рублей, в Бурятии. (подробности)

Штраф до миллиона рублей грозит кафе в Братске за повторное нарушение антиковидных мер. (подробности)