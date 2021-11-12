Первый этап благоустройства дендропарка завершили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске завершили первый этап благоустройства дендропарка. Работы в Академгородке начались в этом году и будут продолжены в следующем. На территории подготовлено основание для дорожно-тропиночной сети, сделано освещение, установлены 104 разноформатных светильника. В дендропарке сохранять уже существующую растительность и высадят новые виды растений. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Согласно пожеланиям жителей Академгородка в дендропарке будет благоустроена центральная площадка, рядом с входной группой установлены игровые модули для детей и организована площадка для выгула собак, - отметили в пресс-службе городской администрации.

За дальнейшее благоустройство дендропарка в 2022 году проголосовали 5725 жителей города. Объект занял второе место по итогам рейтингового голосования.

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