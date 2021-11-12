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Общество12 ноября 2021 6:05

Иркутская область получит 145 миллионов рублей на расселение людей из временного жилья

Право на переселение имеют 55 семей в поселке Железндорожный, городах Бодайбо и Тайшет
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Иркутская область получит 145 миллионов рублей на расселение людей из временного жилья

Иркутская область получит 145 миллионов рублей на расселение людей из временного жилья

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область получит 145 миллионов рублей из федерального бюджета на расселение людей из непригодного жилья. Это касается бытовок и бараков, которые были построены во время промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. В них селили приехавших в регион строителей, нефтяников, участников экспедиций и их семьи в советские и ранние постсоветские годы. Сегодня право на переселение имеют 55 семей в поселке Железндорожный, городах Бодайбо и Тайшет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Общий объем средств, предусмотренный на указанные цели на 2022 год составляет 195,7 миллиона рублей, в том числе 145 миллионов из федерального бюджета, 48 миллионов – из областного, – рассказал глава Приангарья.

С 2020 по 2021 годы в Иркутской области из бараков переселено 45 семей. В 2021 году на эти цели направлено 47,7 миллиона рублей, в том числе 37,3 миллиона из федерального бюджета, 9,9 миллиона - из областного.

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