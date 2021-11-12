Ущерб в 757 тысяч рублей за ДТП взыскали с фирмы-перевозчика в Иркутской области

Ущерб в 757 тысяч рублей за ДТП взыскали с фирмы лесоперевозки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области судебные приставы взыскали ущерб с организации, занимающейся перевозкой древесины, в размере 757 тысяч рублей. Водитель лесовоза допустил занос машины на встречку, из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП Росии по Иркутской области.

- Во время ДТП был поврежден автомобиль. Пострадавшая сторона обратилась в суд с иском о возмещении убытков, понесенных на ремонт машины, который был удовлетворен, - уточняют в ведомстве.

Фирма, занимающаяся перевозкой древесины, решила не выплачивать компенсацию за разбитое авто, хотя была предупреждена о возможных последствиях. Из-за игнорирования должником обязательств, судебный пристав направил взыскание на деньги, лежавшие на счете организации.

Сумма в 757 тысяч рублей была полностью списана и перечислена на счет пострадавшего. Разбирательство по этому делу приставы завершили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 10 тысяч рублей оштрафовали иркутянина за комментарий в соцсетях. (подробности)

Штраф до миллиона рублей грозит кафе в Братске за повторное нарушение антиковидных мер. (подробности)