Новый самолет МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, совершил перелет в Дубай . Фото: корпорация "Иркут"

Новый комфортабельный пассажирский самолет МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе, совершил беспосадочный международный полет. Лайнер прилетел из подмосковного Жуковского в Дубай для участия в авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2021.

- Во время перелета самолет преодолел около 3700 км, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». - Часть маршрута проходила над морем. Как доложил экипаж, перелет прошел в штатном режиме.

Самолет МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14, проходит летные испытания с декабря 2020 года. В корпорации добавили, что для участия в Dubai Airshow 2021 на машине установили салон бизнес и эконом-класса. Таким образом, разработчики хотят показать одно из преимуществ лайнера - увеличенный проход между креслами, обеспеченный самым широким в своем классе фюзеляжем.

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