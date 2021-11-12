Категории льготников по оплате жилья и услуг ЖКХ расширят в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области одобрили проект закона, позволяющий расширить категории льготников по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На компенсацию оплаты жилья и услуг ЖКХ могут рассчитывать: врачи, провизоры, медицинские и фармацевтические работники со средним медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области ветеринарии с высшим или средним ветеринарным образованием, проживающие в сельской местности, - уточняют в пресс-службе.

Поддержка предоставляется и бывшим специалистам, которые живут в сельской местности и получают страховую пенсию, а также имеют общий стаж профильной работы не меньше 10 лет. Пенсионерам компенсация назначается с учетом живущих с ними членами семей.

После выхода на пенсию льготы по оплате ЖКУ прекращаются для: социальных работников, работников библиотек образовательных учреждений Иркутской области, работников учреждений культуры, работающих и проживающих в селах. Проживающие члены семей с социальными работниками не учитываются при выплате компенсации.

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