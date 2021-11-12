Жители Маркова остались без света из-за наезда автомобиля на опору ЛЭП Фото: Иркутская электросетевая компания

Часть домов в Маркова остались без электричества из-за аварии на опоре ЛЭП. На дороге Березовый-Кузьмиха водитель машины наехал на опору линии электропередачи. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попали дома по адресам: Березовый (5,5а,6,6а,6б), переулок Архитекторов (1,2,3,4,11,15,16,16/1,16/2,17,19,20/1,20/2,21,21а,23а,25,25а,26,26г), поселок Маркова (ул. 50-летия Победы в квартале Белобородова, СНТ "Птица" 62,106, Березовая 1).

На место аварии выехали специалисты и уже устраняют неполадки. Предварительно электричество восстановят до 15:00.

Об аварии сообщили в ГИБДД для дальнейшей проверки и принятия мер в отношении водителя автомобиля.

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