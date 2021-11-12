Пьяный водитель «Тойоты Камри» сбил мужчину на пешеходном переходе в Слюдянке Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Слюдянке произошло ДТП с пешеходом. Установлено, что в 8 часов утра водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего владелец иномарки с места происшествия скрылся. Об этом сообщат в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшая бригада медиков доставила 58-летнего пострадавшего в больницу, - отметили в ведомстве.

Вскоре инспекторы ДПС задержали водителя. Им оказался 39-летний житель Слюдянки с явными признаками опьянения. Проведенное освидетельствование показало превышение установленного порога концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 5 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители разыскивают иркутянина, который вытащил их 8-летнюю дочь из воды на острове Конный. Девочка каталась на квадроцикле и съехала в протоку. (подробности)

Иркутянин оплатил долг в 193 тысячи, чтобы сделать любимой предложение на берегу Средиземного моря. А иначе приставы не выпустили бы его за границу. (подробности)