Иркутянина оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбления в мессенджере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ленинского района Иркутска привлекла к административной ответственности местного жителя за оскорбление в мессенджере и оштрафовала его на 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области.

- Один из жителей Ленинского района Иркутска посредством использования мессенджера направил сообщения заявителю, содержащие оскорбительные выражения, - отмечают в прокуратуре.

Прокурор возбудил дело о нарушении административной ответственности за оскорбление и унижение чести и достоинства собеседника в неприличной форме.Отправителю сообщения Мировой суд Ленинского района назначил штраф в размере 3 тысяч рублей.

Прокуратура также разъясняет, что при получении сообщения, которое носит оскорбительный характер в неприличной и безнравственной форме, любой может обратиться по этому поводу с жалобой в соответствующие органы.

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