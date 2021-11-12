Пенсионерка из Ангарска перевела мошенникам около 1,5 миллиона рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В полицию обратилась 59-летняя женщина, которая наткнулась на мошенников. Желая заработать на инвестициях, она перевела обманщикам 1 миллион рублей, еще около 500 тысяч она потратила на "выплату страховки". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Женщина наткнулась в популярной сети на биржевую компанию, которая предлагала заработок в виде инвестирования денежных средств. Женщина перешла по ссылке, ответила на несколько вопросов, после чего ей позвонили и предложили наставника-помощника, - уточняет ведомство.

Несколько дней женщина под наставничеством мошенника переводила различные суммы от 80 до 300 тысяч рублей. В общей сложности она потратила около миллиона рублей. Еще полмиллиона она потратила на "страховку". После она догадалась об обмане и обратилась в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество"

Желая заработать в интернете, попался на удочку мошенников и 73-летний пенсионер. Мужчина перебирал вакансии, после чего ему позвонили. Незнакомка решила ему помочь в поиске работы и предложила пройти обучение. Также она попросила его оформить электронную карту, на которую он перечислил 9 тысяч рублей. О том, что это был обман, пенсионер понял позже. Сотрудники полиции проводят проверку.

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