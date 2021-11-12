Администрация Иркутска опровергла информацию о продаже частнику земли, принадлежащей ветерану ВОВ. Фото: администрация Иркутска

Администрация Иркутска опровергла информацию в соцсетях о том, что муниципалитет продал частному лицу часть земельного участка, принадлежащего ветерану Великой Отечественной войны. Была проведена проверка. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Постановлением мэра города Иркутска от 28 ноября 2001 года ветерану ВОВ был представлен земельный участок площадью 600 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома со служебно-хозяйственными строениями в собственность. А также земельный участок площадью 490 кв.м. под огород в аренду сроком на 49 лет. По состоянию на сегодня данный земельный участок находится в собственности семьи ветерана, - рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

На земельный участок площадью 490 кв.м. зарегистрировано право аренды сроком до 28 ноября 2050 года.

21 сентября 2021 года в администрацию Иркутска поступило обращение от жителей по поводу строительства частником складов на участке, являющимся смежным территории, выделенной ветерану ВОВ. Этот земельный участок в 2015 году был предоставлен министерством имущественных отношений Иркутской области физическому лицу, которому на праве собственности принадлежал объект недвижимости, расположенный в границах земельного участка.

Администрация Иркутска в настоящее время проверяет законность строительства объекта.

Таким образом, никаких действий с землей без согласия арендатора не проводилось.

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