612,5 тысяч жителей Иркутской области прошли полную вакцинацию от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число полностью прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции на 12 ноября составило 612 537. Первый компонент вакцины поставили 859 569 жителей Приангарья. Об этом информирует "КП-Иркутск" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

- Наибольшее количество привитых - в Иркутске, - уточняет оперштаб. - Первый компонент препарата получили 288 191 житель, второй - 202 730 человек.

Второе место по количеству вакцинированных занимает Братск, где привито больше 74 686 человек первой составляющей вакцины и 52 277 жителей - второй. В тройке лидеров также Ангарск. Здесь иммунизировались первым компонентом вакцины 67 314 человек. Полностью привиты 50 859 жителей города.

Наименьшее количество привитых отмечается в таких районах, как Катангский, Мамско - Чуйский, Казачинско - Ленский, Ольхонский, Баяндаевский, Качугский, Киренский и Бодайбинский.

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