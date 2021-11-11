Больше 500 проверок соблюдения антиковидных мер провели в торговых центрах Иркутска

В Иркутских торговых центрах обнаружили 6 нарушений ограничительных мер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала ноября региональная служба потребительского рынка и лицензирования провела более 500 проверок в торговых объектах Иркутска. В 6 из них обнаружили нарушения эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- По результатам проверок службой возбуждено шесть дел об административном правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Персонал и покупатели игнорировали требования указа главы региона по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, - уточняет пресс-служба.

Напомним, за нарушение антиковидных мер гражданам грозит штраф от 1 - 30 тысяч рублей; для должностных лиц сумма штрафа варьируется от 10 до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от 100- 300 тысяч рублей. А работу организаций, которые нарушили требования повторно и вовсе могут закрыть на срок до 90 дней.

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