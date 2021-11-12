Мать вынесла двоих детей из горящего дома в Братском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мать и двое детей в возрасте 9 месяцев и 2-х лет пострадали при пожаре в поселке Тарма Братского района. Сообщение поступило в пожарно-спасательную службу в 11.44 12 ноября. Очевидцы рассказали, что горит двухквартирный деревянный дом. К месту направили 4 пожарных расчёта, в том числе добровольную пожарную команду. Когда спасатели прибыли, дом изнутри был полностью охвачен огнем. Пламя уже переходило на крышу. Пострадавших госпитализировала скорая. В течение часа пожар был потушен. огонь распространился на площади 49 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дознаватели МЧС России осмотрели место происшествия, провели опрос соседей и представителей местной администрации, - рассказали в ведомстве. Очевидно, что причиной возгорания послужило короткое замыкание электробойлера, после чего огонь быстро распространился по квартире.

В момент пожара в доме находились одни дети. Мать в это время была на улице и занималась хозяйством. Заметив дым, женщина бросилась спасать детей. Она вынесла обоих через огонь, при этом все трое получили ожоги. До прибытия бригады скорой первую помощь им оказывали соседи.

Специалисты продолжают устанавливать причины пожара.

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