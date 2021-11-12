Два новых спортивных корта открыли в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске открыли два новых спортивных корта в Топкинском и на улице Лопатина. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Работы завершили на спортивной площадке в микрорайоне Топкинский. Раньше это был деревянный корт с грунтовым покрытием. Поле привели в соответствие со стандартными размерами – 20 на 40 метров, - отмечают в администрации. - Также установили резинопол, пластиковые борта, увеличили высоту ограждения до 5,20 метров, вместо 4 фонарей поставили 12.

Все установленные конструкции безопасны. Специальные крепления монтируются прямо в покрытие. К заливке льда приступят, как только установится минусовая температура.

Еще один спортивный корт открыли на улице Лопатина. Площадку выровняли, установили резиновое покрытие, заменили освещение и добавили вторую раздевалку. Также площадка предполагает установку теннисного стола и тренажеров. В определенные часы на корте проводятся тренировки по футболу и хоккею, в остальное время он доступен для всех иркутян.

В течение года в городе обустраивают 28 спортивных объектов, из них 15 универсальных площадок, 6 воркаутов и 7 тренажерных площадок под навесами во дворах жилых домов.

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